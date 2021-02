A CPMF vem a galope

03/02/21 - 08:35:31

Por Adiberto de Souza *

A vitória bolsonarista no Congresso vai terminar custando caro aos contribuintes. Uma das primeiras cobranças do governo pelo apoio dado aos novos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), e da Câmara Federal, Arthur Lira (PP) será a aprovação da famigerada CPMF. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não pensa em outra coisa. Incompetente para tirar o país da crise financeira, o governo pensa em resolver seus problemas de caixa metendo a mão grande nos bolsos do cidadão. Pior é que a CPMF, de triste memória, não resolveu os problemas do Brasil. Os zilhões arrecadados durante anos com o tal tributo desapareceram sem deixar rastros. Portanto, é bom a população ficar de olhos arregalados para reagir com firmeza contra essa nova tentativa de avanço nas finanças dos contribuintes, já achacados por uma série de outros impostos, usados em grande parte para custear mordomias e bancar corruptos encastelados no poder. Desejasse mesmo enfrentar a crise econômica, o inquilino do Palácio do Planalto já teria reduzido o tamanho da máquina pública, além de ter tornado transparentes as ações do governo. Crendeuspai!

Governo bonzinho

O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou com estardalhaço que, já agora em fevereiro, pagará a folha de pessoal dentro do mês. E daí? Essa é uma obrigação de qualquer governo que respeita o servidor. Chagas mereceria uma cuia de aplausos se, além de pagar a folha em dia, reajustasse anualmente os salários de quem, de fato, mantem funcionando a máquina pública. O Executivo não consegue repor as perdas inflacionárias dos servidores porque, entre outras farras, prefere aboletar em cargos comissionados políticos derrotados, que ganham super salários para bajular o governante de plantão. Misericórdia!

Boas novas

Finalmente a Petrobras, que nos últimos anos só tem dado bananas aos sergipanos, anunciou uma boa nova: o programa Sergipe Águas Profundas tem obtido bons resultados nos Testes de Longa Duração. Diante disso, a petrolífera deve ir ao mercado já em 2021, para iniciar o processo de contratação da Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência. A Petrobras projeta a perfuração de sete poços na Bacia Sergipe-Alagoas até 2025. Para este empreendimento, estão assegurados US$ 2 bilhões, previstos no Planejamento Estratégico 2021-2025. Torçamos para que Deus ajude e o diabo não atrapalhe. Pé de pato, mangalô três vezes!

Paraíso na terra

Quem ouve o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) discursando chega a pensar que Aracaju está se transformando num pedacinho do paraíso aqui na terra. Ontem, na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores, o pedetista esbanjou no otimismo: prometeu assegurar o desenvolvimento social, econômico e urbano sustentável da cidade e ressaltou o empenho de seu governo para vacinar os aracajuanos contra a covid-19. Nem precisa dizer que a bancada do amém, maioria absoluta na Câmara da capital, aplaudiu a fala do entusiasmado prefeito. Home vôte!

Passagem para o futuro

Animado para disputar uma cadeira na Câmara Federal, o presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, não se cansa de convidar políticos para o projeto demista. A todos ele oferece a possibilidade de participarem como candidatos das eleições de 2022. Os últimos a quem Machadão ofereceu passagens para o futuro foram o ex-deputado estadual Pastor Antônio, o ex-jogador Washington “Coração Valente” e o empresário Teixeira Caminhões. Pela disposição do líder demista, brevemente o partido terá fechado as chapas para a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. Ô pentcha!

Desligue o fogo

Com certa frequência, a dona de casa está pagando uns trocadinhos a mais pelo gás de cozinha. Os reajustes no preço do produto têm sido constantes ultimamente. Muitas mães de família até já voltaram ao tempo do fogão à lenha. É a Petrobras metendo a mão no bolso dos contribuintes para recuperar parte da fortuna roubada pelos criminosos do colarinho branco. Enquanto estes ladrões descarados curtem as mordomias da prisão domiciliar, o povo corta uma volta para comprar um botijão de gás, que está custando os olhos da cara. Êita Brasilzão sem jeito!

Segurança reforçada

O governador Belivaldo Chagas (PSD) autorizou a Secretaria da Segurança Pública a convocar oito novos delegados de Polícia. A relação deste grupo que chega para reforçar a segurança dos sergipanos já foi publicada no Diário Oficial do Estado. Os novos delegados foram aprovados no último concurso promovido pelo governo de Sergipe em 2018. Ah, bom!

Animais na pauta

A comissão de Direito dos Animais da OAB sergipana conversou com a vereadora aracajuana Linda Brasil (PSOL) sobre a defesa da causa animal. Foi discutida a necessidade de se exigir respeito à legislação existente em torno do tema. A comissão tratou, ainda, sobre o projeto do cadastramento dos carroceiros e questões relacionadas à castração de cães e gatos em Aracaju. Linda Brasil prometeu se empenhar na cobrança de maior atenção da Prefeitura à demandas da causa animal. Aff Maria!

Candidata única

Apenas uma candidata participará da eleição promovida pela Academia Sergipana de Letras visando preencher à vaga aberta com a morte do acadêmico e ex-governador João Alves Filho. A professora doutora Ester Fraga Vilas Boas Carvalho do Nascimento se candidatou para disputar a cadeira nº 22, que tem como patrono Martinho Cezar da Silveira Garcez. O presidente da ASL, Anderson Nascimento, não esconde a alegria pela disposição da educadora em se tornar acadêmica. “A professora Ester é uma intelectual muito recomendada e abrilhantará a Academia com a sua atuação cultural”, frisou. Legal!

Boquinha na Mesa

O apoio do PT à eleição do bolsonarista Rodrigo Pacheco (DEM) para a presidência do Senado rendeu uma boquinha ao partido. O ex-líder da bancada petista, senador Rogério Carvalho, faz parte da Mesa Diretora como terceiro secretário. Pelas redes sociais, o senador sergipano festejou a nossa função: “Responsabilidade de representar o meu amado estado de Sergipe e também milhões de brasileiros”. Carvalho promete intensificar a luta “contra a retirada dos direitos do povo”, trabalhar pela manutenção do auxílio emergencial e pela agilidade na liberação de vacinas contra a convid-19. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 15 de janeiro de 1936.

* É editor do Portal Destaquenotícias