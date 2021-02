Conservatório de Música abre inscrições para os cursos técnicos em Canto e Instrumento

03/02/21 - 16:15:59

O Conservatório de Música de Sergipe (CMSE), instituição integrante da rede pública de ensino da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), abriu inscrições do Processo Seletivo 2021 para o curso técnico em Instrumento Musical e curso técnico em Canto. Esses cursos serão ofertados nas formas concomitante (candidatos que estejam cursando o Ensino Médio) e subsequente (candidatos que já concluíram o Ensino Médio). Serão ofertadas 18 vagas para o Curso Técnico em Canto e 136 vagas para o Curso Técnico em Instrumento Musical, distribuídas nos três turnos, conforme o quadro disponível no edital, no link: https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/add8e03c-004c-49ed-a2f8-c465e548d455.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente no site do CMSE (www.cmse.com.br) até o dia 6 de fevereiro de 2021. O candidato deverá preencher formulário online com as informações requeridas e anexar o vídeo contendo as peças exigidas no edital. A lista com os inscritos será divulgada no dia 8 de fevereiro, às 16h, por meio do site do Conservatório de Música e no portal da Seduc (www.seduc.se.gov.br).

Os candidatos devem ter o nível de escolaridade exigido em cada um dos cursos, além de disponibilidade de frequentar as aulas presenciais ou online no turno selecionado e ter conhecimento prévio intermediário no instrumento musical, na teoria musical e na percepção musical. Para o curso de Canto, o aluno deverá também demonstrar sua capacidade técnica no canto.

Seleção e matrícula

A prova de Teoria e Percepção Musical consiste em uma avaliação oral do conhecimento musical do candidato, por meio de videoconferência, pelo programa Google Meet. O link de acesso à sala virtual e o horário da prova serão disponibilizados no site www.cmse.com.br. O exame terá a duração máxima de 15 minutos.

Já as provas práticas ocorrerão por meio da gravação e envio de um vídeo com os conteúdos programáticos. Esse vídeo deverá ser anexado ao formulário de inscrição e ter duração de, no máximo, 15 minutos. Ele deverá ser gravado na forma horizontal, de maneira que o candidato esteja visível, bem como suas mãos. As provas de Teoria e Percepção Musical e Prática têm caráter eliminatório. Para ser aprovado, o candidato deverá obter nota maior ou igual a 6,0 em cada processo avaliativo.

O resultado final será divulgado no dia 4 de março e o período de matrículas seguirá conforme abaixo:

Confirmada: de 1º a 3 de março;

Renovada de Egressos da Rede Pública Estadual: de 5 a 10 de março;

Alunos candidato à Rede Pública Estadual: de 11 a 15 de março.

Ao preencher o formulário de matrícula, o candidato aprovado deverá anexar os seguintes documentos em formato PDF: Carteira de Identidade; Declaração ou documento similar que comprove estar cursando o Ensino Médio no ano de 2021 (candidatos às vagas concomitantes); Certificado de Conclusão (candidatos às vagas subsequentes); CPF; e comprovante de residência. O candidato menor de idade deverá anexar os documentos do responsável legal.

Fonte e foto Assessoria de Comunicação da SEDUC