Correios aprimora condições comerciais para empresas do comércio eletrônico

03/02/21 - 11:55:42

A partir de 2021, clientes que possuem contratos com os Correios terão acesso a ofertas e melhorias implementadas pela empresa nos serviços de encomendas nacionais e internacionais. Em um momento desafiador para empreendedores e lojistas de todo o país, principalmente para as pequenas e médias empresas que buscam incrementar seus negócios, os Correios visam a atender às necessidades dos clientes. Dentre as facilidades ofertadas está a melhoria de preços, que depende do pacote de serviço contratado e dos locais de origem e destino.

Para remessas destinadas às localidades mais distantes, por exemplo, o custo do envio ficou mais barato. Diversos trechos foram contemplados nessa alteração que tem como objetivo contribuir para a interiorização do comércio eletrônico.

Além disso, em continuidade às ações já desenvolvidas no final de 2020, a estatal otimizou prazos de entrega do SEDEX, reduzindo-os para 1 (um) dia em aproximadamente 600 trechos e para 2 (dois) dias em mais de 100. Nesses mesmos trechos, houve redução do prazo de entrega do PAC para 4 (quatro) dias em destinos estaduais e 5 (cinco) dias em nacionais.

Os preços e prazos estão disponíveis no site dos Correios ou via integração web service. Mais informações podem ser obtidas pela equipe de Atendimento Comercial dos Correios, pelo endereço https://www.correios.com.br/fale-com-os-correios.

Assessoria de Imprensa