Estudantes da Escola Sesc Sergipe retomaram às aulas

03/02/21 - 13:52:36

As aulas foram retomadas com ensino híbrido e em dias alternados, de forma online e presencial.

Depois de muita espera e um ano difícil em decorrência da pandemia, as aulas recomeçaram na Escola Sesc Sergipe, em Aracaju e em Nossa Senhora do Socorro. Crianças e adolescentes retomaram o convívio com professores e amigos.

“Nesse ano estou esperando muita coisa porque é o meu 6° ano e eu vou ter mais professores e disciplinas e vou estudar mais”, revelou a aluna Ananda Sofia Santos Soares. Para o estudante do 4° ano, Ícaro Simão de Carvalho, “o mais legal foi rever os colegas de classe.”

O ano letivo começou diferente, as crianças irão para a escola duas vezes por semana, em dias alternados. As aulas serão transmitidas ao vivo diariamente para que todos os alunos que ficaram em casa acompanhem o mesmo conteúdo dado em sala de aula.

“Nas turmas de educação infantil dividimos maternal I e II às segundas e quartas. Primeiro e segundo períodos, terças e quintas, para que a gente diminua esse fluxo de alunos na escola. Nas sextas-feiras todos tem aulas na modalidade on-line. Já no ensino fundamental, diminuímos o quantitativo das salas e flexionamos os horários”, detalhou Anne Caroline Camacho Soares, coordenadora pedagógica da Escola Sesc Aracaju.

Protocolos de Segurança

Os professores e toda equipe de apoio passaram por treinamento em atendimentos aos Protocolos de Biossegurança. Logo na entrada, é verificada a temperatura corporal das crianças e as mãos, mochilas e sapatos são higienizados com álcool 70%..

Os tapetes sanitizantes estão nos acessos às Escolas e salas de aulas e os alunos e pais são diariamente orientados a manterem os hábitos de combate à COVID-19. Após o recreio, que agora acontece na própria sala de aula e o lanche, todos trocarão as máscaras usadas por limpas.

“Todos da equipe estão preparados, seguindo todos os protocolos de segurança para receber essas crianças com muito amor e muita afetividade, desenvolvendo a sensibilidade na família e em todos os nossos colaboradores”, destacou a coordenadora pedagógica da Escola Sesc Socorro, Márcia Ribeiro de Almeida.

Com tantas mudanças fica a esperança de dias melhores e muito aprendizado. “Ontem eu disse que ela já ia vir e ela ficou roda animada, só dormiu de madrugada ansiosa querendo vir. Ela ama estar aqui, ama a escola”, finalizou Nayara Menezes Santos, mãe da aluna Elisa Menezes Santos.

A diretora regional do Sesc, Aparecida Farias afirmou que “Toda mudança gera desconforto, e a comunidade escolar foi atingida diretamente no seu dia-a-dia. Educadores, alunos e familiares sofreram bastante. O preparo emocional foi tão importante quanto os protocolos sanitários na retomada das aulas, a singularidade do isolamento social transformou por demais a rotina escolar e estudantil”.

