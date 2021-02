HOMENS INVADEM CASA PARA MATAR UM JOVEM E MATAM A MÃE EM SOCORRO

03/02/21 - 08:02:58

Uma mulher morreu após ter a casa invadida por marginais nada madrugada desta quarta-feira (03) na Palestina, em Nossa Senhora do Socorro, após homens armados invadirem a residência à procura de seu filho, um adolescente 17 anos.

No local do homicídio, os militares desconfiaram da atitude do filho da vítima e após revista no interior da casa, localizaram cerca de 50 trouxinhas de maconha. O filho da vítima confessou ser traficante de drogas, informando que provavelmente a “mãe foi morta por engano”.

Ainda segundo o jovem, desafetos estariam à sua procura e pensando ser ele que estaria abrindo o portão, e teriam realizado os disparos.

As informações são de que os vizinhos foram até a residência e perceberam que o jovem estava escondido dentro de casa.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Foto ilustração