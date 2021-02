ITABAIANA PERDE PARA O SANTA CRUZ POR 2 A 0 E FICA FORA DA COPA DO NORDESTE

03/02/21 - 05:51:20

O Santa Cruz venceu o Itabaiana por 2 a 0 na noite desta terça-feira, no Arruda, e garantiu a última vaga da próxima edição da Copa do Nordeste. Como o jogo de ida, em Sergipe, terminou empatado em 2 a 2, a vitória simples coral, com gols de Chiquinho e Lourenço, garantiu classificação para o Regional.

As equipes voltam a jogar por seus respectivos estaduais. Tanto o Campeonato Pernambucano como o Sergipano têm início previsto para o final de fevereiro, com datas a serem confirmadas.

Além do Santa Cruz, Botafogo-PB, Altos-PI e CSA também passaram pela eliminatória da Copa do Nordeste. Dessa forma, as equipes juntam-se ao CRB (Alagoas), Bahia e Vitória (Bahia), Fortaleza e Ceará (Ceará), Sampaio Corrêa (Maranhão), Treze (Paraíba), Salgueiro e Sport (Pernambuco), 4 de Julho (Piauí), ABC (Rio Grande do Norte) e Confiança (Sergipe).