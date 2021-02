João Marcelo desmente Kitty sobre questão da Deso e ela diz que deputado quer ser rei

03/02/21 - 17:57:19

Ao fazer uso da palavra durante a Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese, nesta quarta-feira, 03, o deputado estadual João Marcelo desmentiu a colega parlamentar Kitty Lima (Cidadania), que havia divulgado em suas redes sociais uma visita à Deso para tratar, entre outros assuntos, de problemas relacionados ao abastecimento do município de Nossa Senhora das Dores.

“Porém, eu estive na Deso na última segunda-feira (01) e o próprio presidente da Companhia, embora tenha confirmado a visita da deputada, afirmou que o assunto Nossa Senhora das Dores não foi tratado. Portanto, fica aqui a minha indignação e, de forma respeitosa, a minha reivindicação para que a gente cuide junto dos problemas do estado de Sergipe, mas que a gente preze, acima de tudo, pela verdade”, afirmou o deputado.

João Marcelo pediu que todos ao parlamentares da Alese sintam-se à vontade para se somar a ele para buscar soluções às demandas do município e região. “Para mim será uma satisfação imensa. Agora, temos que prezar pela verdade e pelo bom convívio e respeito. Eu não posso permitir, enquanto representante do povo de Sergipe, mas principalmente filho de Nossa Senhora das Dores, que qualquer destes colegas traga informações não verdadeiras sobre qualquer reunião que tenha sido realizada”, salientou.

Deputada responde – A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) responde ao colega João Marcelo. Em nota, ela “considera lamentável a postura do deputado estadual recém empossado, em tentar questionar a moral de uma colega de parlamento ao afirmar que esta mentiu sobre ter levado uma reivindicação da falta de água em Nossa Senhora das Dores à direção da Deso”.

Segundo Kitty, na sua primeira sessão ordinária enquanto deputado, João Marcelo perdeu uma grande oportunidade de preencher seu espaço de fala com um discurso voltado aos interesses do Estado de Sergipe para fabricar acusações sem fundamento.

Disse que trabalha com a verdade e “está exposta no vídeo em que acabamos de divulgar contendo as conversas com a direção da Deso, onde na qual já tratávamos da demanda de Dores”.

Kitty acrescenta que um deputado que usa a expressão “somar forças” e no mesmo discurso tenta anular o trabalho da colega pela população de “sua terra”, na verdade não quer somar, quer tentar manchar a história de luta da deputada Kitty Lima, que atua, inclusive com muito afinco pelas questões de Nossa Senhora das Dores.

– Ao agir desta maneira, João mostra que quer ser o rei de uma monarquia que não existe e está, na verdade, trabalhando pelo pior para a cidade de Dores! Conclui.