MELHORES DO AUTOMOBILISMO SERGIPANO ACONTECE NO DIA 10 DE FEVEREIRO

03/02/21 - 10:01:45

Evento terá a presença do presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo Giovanni Guerra

A Federação Sergipana de Automobilismo e a Confederação Brasileira de Automobilismo irão premiar os destaques de 2020 do automobilismo sergipano com o Prêmio Melhores do Automobilismo, que acontece na próxima quarta-feira, 10 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia.

Serão premiados os pilotos das categorias kart, rally e arrancada. e serão homenageados os profissionais que se destacaram pelo trabalho realizado em prol do automobilismo sergipano. O evento terá a presença do presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo Giovanni Guerra e de alguns presidentes de federações de automobilismo de outros estados do Nordeste.

Por Felipe Martins