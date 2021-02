Pimentel parabeniza governador pelo pagamento dos servidores dentro do mês

Nesta quarta-feira, 3, durante a primeira sessão deliberativa mista (presencial/remota) de 2021, o deputado estadual Luciano Pimentel fez uso da palavra na Assembleia Legislativa para parabenizar o governador Belivaldo Chagas pelo anúncio do pagamento, dentro do mês, de todos os servidores estaduais ativos, inativos e comissionados, o que não acontecia desde 2014. A medida passa a valer, rigorosamente, a partir da folha de fevereiro.

“A pandemia da Covid-19 praticamente paralisou o Brasil e o mundo. Tivemos um PIB negativo da ordem de 4,5% em 2020. Um número que de certa forma nos surpreendeu positivamente, pois, diante do cenário de crise criado pelo novo coronavírus, esperava-se que tivéssemos um PIB negativo da ordem de 8% ou mais. Além disso, o Fundo Monetário Internacional (FMI) calcula que a dívida bruta do Brasil está em 101,4% do PIB. Neste contexto, quando assistimos o anúncio de Belivaldo Chagas sobre o pagamento dos servidores em dia, temos que reconhecer a importância e o significado econômico e social desta notícia”, afirmou Luciano Pimentel.

De acordo com o parlamentar, o Governo do Estado está trabalhando para sanear as suas finanças. “É inegável que nosso estado tem atuado para ajustar sua situação financeira e, consequentemente, conquistar mais investimentos. Por exemplo, os bancos possuem uma caracterização de rating, que são avaliações emitidas por agências de classificação de risco sobre a qualidade de crédito. Sergipe era rating D, ou seja, não poderia tomar empréstimo porque não tinha capacidade de pagamento. Com o trabalho desenvolvido pelo governo, o estado já caminha para o rating B. Uma posição em que, para o banco, o pagador passa a ter condições de assumir as suas operações e buscar investimentos”, explicou Luciano Pimentel.

Segundo o deputado, a notícia é positiva para os funcionários públicos e para economia sergipana. “O servidor terá previsibilidade. Agora ele sabe que receberá o salário dentro do mês para realizar seus pagamentos sem pagar encargos. Com isso, a economia local passa a crescer também, porque com a certeza do pagamento em dia a pessoa pode recorrer inclusive ao crédito no comércio”, destacou.

Encerrando seu pronunciamento, Luciano Pimentel salientou que é injusto desmerecer a relevância do anúncio feito pelo governador com a justificativa de que trata-se apenas do cumprimento de uma obrigação do estado. “Há sete anos o Governo de Sergipe não pagava em dia. Será que todos esses anos quem estava à frente do Executivo deixou de pagar dentro do mês porque quis? É claro que não. Isso ocorreu por falta de caixa. Por isso, o pagamento em dia é uma obrigação, mas uma obrigação que não estava sendo cumprida há anos. A partir deste mês, o estado viverá uma nova realidade. É essa reflexão que devemos fazer ao questionar a importância desse anúncio. É por essa razão que a atuação do governo é louvável e merece destaque”, concluiu Luciano Pimentel.

