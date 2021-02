Ricardo Marques é eleito para duas Comissões Permanentes na CMA

03/02/21 - 11:51:57

Na primeira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) foram escolhidos, através de votação, os membros da Comissões Permanentes da Casa. Durante a Sessão o vereador Ricardo Marques (Cidadania) demonstrou interesse em participar da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Meio Ambiente e da Comissão de Finanças, Tomadas de Contas e Orçamento.

Após discussão calorosa entre os parlamentares, o nome do vereador Ricardo Marques foi aceito pelos colegas da Casa para participar das duas comissões escolhidas. “A forma como é definida nossa participação nas comissões ainda não é a ideal. Como vereador da oposição enfrentei a dificuldade que é ter espaço nas comissões. Uma colega da oposição não teve a oportunidade de fazer parte da comissão de sua bandeira por falta de vaga, por exemplo”, afirmou.

A escolha nas comissões de obras e finanças partem do trabalho que o vereador Ricardo Marques já vem realizando na cidade. “Desde que assumi o mandato como vereador tenho fiscalizado as obras e serviços públicos de Aracaju. Por isso fiz questão de fazer parte destas duas comissões, que acredito serem o meu perfil. Espero contar com elas para obter mais informações e transparência dos gastos e serviços públicos para informar a população”, concluiu Ricardo Marques.

