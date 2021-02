SERVIDORES DE ITAPORANGA E SOCORRO PODEM REALIZAR ADESÃO AO IPESAÚDE

03/02/21 - 15:47:41

Os beneficiários do Ipesaúde devem realizar uma nova adesão, caso desejem continuar com a assistência

Todos os servidores ativos, inativos e comissionados das prefeituras de Nossa Senhora do Socorro e Estância, que já eram beneficiários do Ipesaúde, devem realizar uma nova adesão, caso desejem continuar com a assistência.

A iniciativa é em decorrência da nova celebração de convênio realizada entre aqueles municípios e a autarquia, já publicado no Diário Oficial da última segunda-feira, 2 de fevereiro. O convênio anterior foi suspenso e, por essa razão, a nova adesão é necessária.

Além disso, a partir dessa celebração, qualquer servidor municipal poderá se tornar beneficiário, além da possibilidade de incluir dependentes, como explica a gerente de Acompanhamento e Controle de Arrecadação e Contribuição do Ipesaúde (GEACAR), Jaiane Oliveira.

“Os servidores ativos, inativos e comissionados que possuem vínculo com essas prefeituras poderão aderir ao Ipesaúde e é importante ressaltar que a contribuição será via boleto. A tabela dessa contribuição, que ocorrerá de acordo com a faixa etária pode ser encontrada no site, na aba Beneficiário/Tabela de Contribuição. Vale frisar que todos deverão cumprir carência”, ressalta Jaiane Oliveira.

Adesão

O processo de solicitação de adesão ao Ipesaúde ocorre de maneira virtual no www.ipesaude.se.gov.br, através do qual é possível acessar o passo a passo na aba Beneficiário, logo na página inicial. Também no mesmo local do endereço eletrônico, constam a lista de documentação necessária, formulário para este requerimento e link para visualização da carteira virtual, após o deferimento da solicitação, que ocorre em até 48 horas.

Caso o servidor possua alguma dificuldade ao realizar a ação, o site do Ipesaúde também traz a opção de agendamento para atendimento presencial, com o objetivo de fornecer esse suporte. Lembrando que após o agendamento, a recomendação é que só compareça no horário marcado, com a documentação em mãos, para que todos os protocolos de segurança sejam respeitados.