VENDEDOR DE PASTÉIS É ESPANCADO ATÉ A MORTE NA COROA DO MEIO, EM ARACAJU

03/02/21 - 08:33:46

Um homem identificado como Marcio Teles dos Santos, 42 anos, conhecido como “Marcio do Pastel”, natural de Itabaiana morreeo após ser espancado por desconhecidos em uma residência no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

As informações são de que ele foi morto com sinais de espancamento marcas de golpes causados por arma branca.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada para prestar socorro, mas Marcio já estava sem vida.

“Marcio do Pastel” trabalhava vendendo pasteis nas feiras de diversos bairros, inclusive no Bairro Coroa do Meio, onde residia.