Vereadores de Riachuelo retornam ao trabalho na primeira sessão ordinária do ano

03/02/21 - 16:36:36

Na tarde dessa terça-feira (02) foi realizada a primeira sessão ordinária na Câmara Municipal de Riachuelo do ano de 2021. Os trabalhos contaram com presença de todos os parlamentares da Casa e também do prefeito Peterson Dantas Araújo (MDB) e de sua vice, Helena Maria dos Santos (MDB). Presidida pelo vereador Clécio Carlos Santos Lira (MDB), o “Clécio do Central”, a sessão de reabertura dos trabalhos para o primeiro biênio tocou em diversos temas, entre eles o Projeto de Lei (PL) que foi apresentado pelo Executivo à Casa, no objetivo de garantir recursos para os Hospital de Caridade da Cidade de Riachuelo.

O primeiro a subir na tribuna foi o vereador Marcondes Hipólito (PDT), que falou sobre a importância de recursos destinados para o Hospital de Riachuelo e reforçou pendido ao prefeito Peterson que tais repasses aumentassem no decorrer do ano, garantindo melhor atendimento à população. Logo em seguida, o vereador Berg Hipólito (PT) também tocou no assunto e disse que é muito importante que os colegas sempre apresentem pautas e assuntos relacionados a realidade da comunidade.

Berg também falou da necessidade de se implementar o link no Portal da Transparência da Vacinação contra a Covid das pessoas que já foram vacinadas no município, e que para isso irá está apresentando uma propositura à Casa. Para o parlamentar, tai iniciativa contribuirá com informações que deixarão a população mais ciente sobre a realidade no município. Também subiu à tribuna o vereador Givanildo Cavalcante (PT) que tocou na necessidade da atual administração desenvolver ações na área de saneamento básico e iluminação pública.

O vereador Urbano José (MDB) também fez questão de se pronunciar e anunciou a nova localização onde será implementada a Secretaria Municipal de Saúde. Falou para os presentes que as novas instalações da Pasta serão em um prédio próximo a antiga quadra de esportes da comunidade e que o espaço será mais amplo e estruturado para acomodar servidores e visitantes.

Casa Legislativa

O presidente da Casa, Clécio do Central, assim com o 1º secretário Ronaldo Raimundo dos Santos, deram as boas vindas a todos os presentes e destacaram a importância do trabalho da Casa Legislativa para o desenvolvimento do município de Riachuelo. Falaram tanto para o prefeito, como para vice, que a Câmara é uma instituição que visa o bem da população e trabalharão para que comunidade possa evoluir com mais igualdade e participação popular.

Tanto o prefeito Peterson como a vice também subiram a tribuna e fizeram questão de agradecer o convite em poder participar da primeira sessão ordinária e afirmaram que estarão atentos as reivindicações da Casa e também do povo. O gestor afirmou que priorizará o convênio com o Hospital e que fará o possível para poder ajudar a instituição, que é tão importante para todos que moram no município. Sua vice, “Helena da Saúde”, também se comprometeu e disse que não quer ser “estepe”, mas uma vice atuante e que possa ajudar a gestão sempre que for necessário, com o intuito de fazer Riachuelo crescer cada vez mais.

