ABIH-SE ENVIA OFÍCIO AO GOVERNADOR PEDINDO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL

04/02/21 - 18:32:42

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE), presidida pelo empresário Antônio Carlos Franco Sobrinho, enviou ofício, nesta quinta-feira (04) ao governador Belivaldo Chagas (PSD), solicitando que seja declarado o ponto facultativo durante o carnaval, para que haja uma melhoria na situação do turismo em Sergipe.

– O setor de Turismo é o mais afetado, economicamente, pela pandemia e, talvez, o que mais demore a sair dessa situação. Somos uma cadeia com mais de 50 segmentos que geram emprego e renda e dependem de oportunidades como esta para alavancar as vendas. Feriados e pontos facultativos podem salvar os nossos empreendimentos de um prejuízo ainda maior, explicou Antônio Carlos Franco Sobrinho, presidente da ABIH-SE.

Durante a reunião e também como item do ofício, foi destacado que todos os associados das entidades estão tomando os cuidados necessários em relação à segurança sanitária, assegurados pelos dois selos de segurança: o Hotel Seguro da ABIH-SE e o Turismo Responsável, do Ministério do Turismo.

Assinaram o ofício junto com a ABIH-SE, os presidentes das seguintes entidades do Trade Turístico de Sergipe: Sergipe Destination, Daniela Mesquita; da Abrape, Fabiano Oliveira; da Abrasel, Bruno Dórea; da ABAV/SE, Sérgio Lima Oliveira e do Sindetur, Alberto Balbino.