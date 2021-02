Após pedido da deputada Janier Mota, Huse volta a ter supervisão noturna

04/02/21 - 14:59:30

Auxiliar a gestão no monitoramento das equipes de profissionais para assegurar a melhor assistência aos usuários da saúde. Este é o papel da supervisão noturna – imprescindível para o bom funcionamento de um hospital e agora presente sempre no Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), graças a uma indicação da deputada estadual Janier Mota (PL), que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Em sua indicação – aprovada pelos deputados em agosto –, Janier solicitou ao Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Saúde, que viabilizasse a retomada do serviço de supervisão da noite no Huse, que, até aquele período, estava suspensa, objetivando o melhor atendimento ao público, principalmente aos finais de semana, e evitando, assim, o aumento considerável de índice de insatisfação entre os usuários do hospital.

“Agradecemos ao Governo do Estado, em especial à Secretaria de Saúde, por ter dado atenção ao nosso importante pedido e restituído a supervisão à noite no Huse. Com o retorno, o turno de trabalho fica mais organizado e ágil, proporcionando um menor tempo de espera aos pacientes, bem como um atendimento mais humanizado”, destaca Janier.

Coordenador de Enfermagem do Huse, Vinicius Vilela Dias, explica a importância da supervisão noturna. “De março de 2020 a setembro, o hospital ficou sem. Mas, diante do pedido da deputada, aprovação da Alese e a Secretaria entendendo a importância, foi solicitado que voltasse. Pois, se trata de um importante elo entre a gestão e a equipe assistencial”, diz.

Para o coordenador, a supervisão à noite faz a diferença. “Pois, não temos a Administração funcionando, então, quando surge algum problema pontual, seja assistencial ou administrativo, é feito o destrave, remanejamentos. Efetivamente, o supervisor fiscaliza o hospital à noite. É quem acolhe as demandas dos usuários, dificuldades de atendimento, dúvidas. A supervisão serve tanto para a população, bem como para os nossos profissionais”, reforça Vinícius Vilela.

