Após reunião do Comitê Científico, governador suspende o ponto facultativo de carnaval

04/02/21 - 13:08:21

O governador Belivaldo Chagas participou nesta quinta-feira (04) no auditório do Palácio dos Despachos, da reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) que avalia o cenário epidemiológico em Sergipe nos últimos 14 dias.

No inicio da semana, Belivaldo já havia sinalizado que iria suspender o ponto facultativo de Carnaval, que este ano seria no dia 16 de fevereiro.

Nesta manhã, o governador decidiu suspender o ponto facultativo no feriado de carnaval nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (4), durante a reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), que avaliou o cenário epidemiológico em Sergipe nos últimos 14 dias.

Durante a entrevista, o governador informou que além do cancelamento do ponto facultativo, órgãos de fiscalização, ficam proibidos de liberar eventos carnavalescos no estado no período de 11 a 21 de fevereiro. “Vamos ainda intensificar a fiscalização em todo o estado, com o apoio da Polícia Militar, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e órgãos que possam nos ajudar a coibir qualquer possibilidade de aglomeração nesse período em Sergipe”, disse o governador.

No período, as repartições públicas estaduais funcionam normalmente.Também ficaram proibidas, entre os dias 11 e 21 de fevereiro, realização de comemorações e festividades relacionadas ao carnaval, como blocos, shows e similares.

Equipes formadas por órgãos como a Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar atuarão em todo o estado para que seja evitada a aglomeração de pessoas.

Além de Sergipe, outros 22 estados já tomaram a decisão como medida restritiva e preventiva para conter a pandemia.