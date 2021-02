ASPRA/SE protocolou ofício solicitando audiência para tratar sobre reposição inflacionária

04/02/21 - 05:02:32

Nesta quarta-feira, dia 03, a ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares do Sergipe), através do seu diretor Alex Lima, protocolou ofício ao governador Belivaldo Chagas, solicitando audiência para tratar de reposição inflacionária e reajuste salarial dos policiais e bombeiros militares de Sergipe.

No expediente encaminhado a ASPRA/SE mostra que o diálogo é a principal ferramenta para fortalecer o elo do poder público com o servidor.

A associação também solicita que tenha também. uma mesa permanente de conversações e negociações por parte do governo.

Destacou a ASPRA/SE, que já são mais de 8 anos sem reajuste e sem reposição inflacionária, tendo este direito, merecidamente, sido concedido ao Legislativo, Ministério Público e Judiciário, mas deve ser estendido aos demais servidores, principalmente aos policiais e bombeiros militares que têm se desdobrado no combate à criminalidade diuturnamente, bem como, no combate à pandemia da covid-19, auxiliando órgãos de inspeção e fiscalização, colocando ainda mais suas vidas em risco e consequentemente a dos seus familiares.

Só para se ter uma ideia da defasagem salarial, a entidade apresenta os índices inflacionários anuais do período:

2013 – 5,91%

2014 – 6,41%

2015 – 10,67%

2016 – 6,29%

2017 – 2,95%

2018 – 3,75%

2019 – 4,31%

2020 – 4,52%

Totalizando um acumulado de 44,81% nos últimos 8 anos, penalizando por demais os salários dos servidores militares sergipanos.

Matéria do blog Espaço Militar