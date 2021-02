Banco do Nordeste lidera ranking de qualidade em ouvidorias do Bacen

04/02/21 - 11:29:07

O Banco do Nordeste garante a liderança no ranking do Banco Central, que avalia a qualidade das ouvidorias de instituições financeiras. A avaliação é relacionada ao quarto trimestre de 2020, quando o BNB obteve a nota 4,92 – o valor máximo possível é 5. No ranking de reclamações, entre as 10 instituições financeiras avaliadas com maior número de clientes, o Banco do Nordeste ocupou a penúltima posição, ou seja, uma das instituições com menos reclamações julgadas procedentes pelo Bacen.

Para o ouvidor Cláudio Luiz Freire, “o resultado nos rankings de qualidade e de reclamação das ouvidorias administrados pelo Bacen reafirma o nosso compromisso de buscarmos, continuamente, a excelência no atendimento e melhores produtos e serviços ofertados à sociedade”. Claudio reconhece ainda o trabalho de todos os envolvidos. “É mais um dos grandes resultados de 2020, fruto do esforço coletivo dos que fazem o Banco do Nordeste”, comemora.

Entre os critérios analisados pelo Bacen para elaboração do ranking estão prazo médio de respostas às reclamações de clientes feitas no Sistema de Registros de Demandas do Cidadão, o RDR, a qualidade da resposta fornecida ao reclamante, eventuais reclamações sobre a Ouvidoria do próprio BNB e a participação da instituição no site consumidor.gov.br.

Banco do Nordeste