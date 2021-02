Câncer: Neto Batalha chama atenção para a importância de campanhas preventivas

04/02/21 - 11:02:56

Na manhã desta quinta-feira, 04, dia Mundial de Combate ao Câncer, o vereador de São Cristóvão, Neto Batalha, frisou a importância de campanhas para prevenir os diversos tipos da doença no município.

“Hoje em dia, o câncer é a segunda maior causa de mortes em todo mundo, por isso, torna-se necessário incluirmos em nosso município políticas públicas permanentes, que estimulem a prevenção, para que menos pessoas sejam afetadas pela doença”, declarou.

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), publicados na “Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil”, a ocorrência e a mortalidade por câncer é o principal problema de saúde pública no mundo, sendo a doença um dos quatro principais motivos de morte antes dos 70 anos de idade na maioria dos países.

“Esses dados alarmantes podem ser mudados se mantermos uma dieta saudável, além de consultar sempre médicos e estarmos atento à saúde para evitar o crescimento dessa doença, pois o melhor remédio é a prevenção”, destacou.

Sobre as políticas de combate, o parlamentar lamenta a deficiência que existe no município e reivindica melhorias no sistema público de saúde.

Fonte e foto assessoria