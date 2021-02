Centro de Oncologia do Huse disponibiliza serviço odontológico para pacientes em tratamento

04/02/21 - 07:50:54

No Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, a referência técnica da Odontologia do Centro de Oncologia do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, Dra. Elaci Maria Alcântara Machado, destaca a importância de todo o serviço que é prestado aos pacientes oncológicos quanto às reações provocadas pelo tratamento de radioterapia e quimioterapia, além de fazer um alerta quanto a prevenção do câncer de boca. De janeiro a dezembro do ano passado (2020), foram contabilizados 1.447 atendimentos e realizados 1.465 procedimentos a pacientes oncológicos em geral, sejam adultos ou infantis.

“O serviço de Odontologia do Huse, conta com uma equipe multiprofissional e cirurgiões-dentistas, capacitados para atender os pacientes oncológicos, sendo responsáveis pelo diagnóstico dos cânceres de boca e preparo da boca de todos os pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia de cabeça e pescoço. A gente faz o tratamento preparando a boca e tirando todos os focos dentários e algum dente que possa manifestar repercussão durante o tratamento. Orientamos também, sobre a importância de uma higiene oral bem rigorosa, deixar de fumar, manter hábitos saudáveis e frequentar periodicamente o dentista”, explicou Elaci Machado.

O serviço disponibiliza os procedimentos de aplicação tópica de flúor, profilaxia, raspagem, exodontia, laserterapia, biópsia, restauração e outros procedimentos básicos. No ano passado foram contabilizados 1.306 atendimentos em pacientes do sexo masculino, 763 do sexo feminino e 112 atendimentos aos pacientes infantis.

O aposentado Jailton Andrade, 62, faz tratamento há quase três anos contra um câncer na garganta. Ele fez as sessões de radioterapia e também precisou dos cuidados do serviço odontológico para que o tratamento fosse um sucesso. “Eu sou muito bem tratado na Oncologia, eu brinco com os médicos e enfermeiros que os pacientes tem tratamento vip. Só tenho a agradecer a eles que cuidam de nós com muito carinho, hj estou muito bem e só vou na Oncologia para o acompanhamento com o médico”, declarou o aposentado.

Fonte e foto assessoria