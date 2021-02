Clínica de Fisioterapia Ninota Garcia mantém atendimento aos usuários

04/02/21 - 16:41:54

Seguindo todos os protocolos de biossegurança, o Centro de Educação e Saúde Ninota Garcia, Clínica-Escola do curso de Fisioterapia, da Universidade Tiradentes, segue em atendimento com hora marcada.

“Os professores, colaboradores, pacientes e alunos executam as atividades devidamente paramentados com os EPIs obrigatórios para proteção individual. É realizado também para maior segurança de todos, aferição de temperatura, disponibilização de álcool, tapetes sanitizantes, distanciamento social e setores higienizados a cada atendimento”, informa o fisioterapeuta e coordenador técnico Rodrigo Faro Silva.

De acordo com o coordenador, nos últimos 30 dias foram realizados 500 atendimentos, apesar do recesso acadêmico. Durante o ano de 2020, no cenário da pandemia, 7.231 atendimentos de fisioterapia foram registrados. Com assistência a pacientes de todas as faixas etárias, do pediátrico ao geriátrico, a clínica escola atende usuários encaminhados por médicos e serviços de saúde da capital e Grande Aracaju. Entre os tratamentos mais demandados estão os de ortopedia, neurofuncional, pediatria, respiratória, reumatofuncional e geriatria.

“Atendemos SUS e planos de saúde, a exemplo de Plamed, Petrobras, Vale, Capes, Correios e particular. Possuímos uma das maiores clínicas escolas do Estado, com grande variedade de aparelhos para tratamento, um ótimo espaço físico, colaboradores, estagiários e professores capacitados para exercer sua função com a maior qualidade”, ressalta Faro.

A Clínica de Fisioterapia da Unit é referência no atendimento humanizado, individualizado e com elevada qualidade aos pacientes com as mais diversas patologias. “Temos um trabalho multidisciplinar com fisioterapeutas, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e estagiários de nutrição para o melhor atendimento ao público”, salienta o coordenador técnico Rodrigo de Faro Silva.

Localizado à avenida João Rodrigues, 200, Bairro Industrial, zona norte de Aracaju (SE), o Centro de Saúde da Unit funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h e das 13h às 18h. Para informações os números são 3218-2336 e 3218-2337. Outro canal de comunicação é centrofisiounit@hotmail.com. Para público interno os ramais 2700/2701.

Assessoria de Imprensa