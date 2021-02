Deputada Maria Mendonça pede conclusão das obras da Rodovia SE-240

04/02/21 - 11:12:52

–Uma Indicação da deputada Maria Mendonça (PSDB) pede a conclusão das obras na Rodovia Pedro Paes Mendonça (SE-240), localizada entre os municípios de Ribeirópolis, passando pelo povoado Serra do Machado, até o município de Moita Bonita. “Em novembro do ano cujo serviço foi iniciado, mas está parado no trecho da fábrica Estrela, entre o Povoado Serra do Machado e o município de Moita Bonita, causando uma série de transtornos para os moradores e motoristas que passam pela região”, justificou Maria.

A propositura já foi protocolada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e em breve deve ser pautada. “As obras da Rodovia SE-240 fazem parte do programa Pró-Rodovias, um dos eixos do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe e geraram um investimento de R$ 5.788.147.8, segundo informações do Governo do Estado”, contou a deputada.

“Em novembro do ano passado, quando foi assinada a ordem de serviços para a recuperação das Rodovias SE-240 e SE-239, o governador Belivaldo Chagas informou que as vias que recebem o investimento do Estado fazem parte da rota de produção dos municípios que se destacam pela criação de gado de corte, leite, no setor de Serviços, agroindustrial e na agricultura, com a plantação de amendoim, mandioca, feijão, algodão e batata doce”, lembrou.

Maria ressaltou que na SE 240, o antigo asfalto foi removido, mas o serviço ainda não foi iniciado, o que tem causado uma situação de extrema dificuldade para quem transita pelo local. “Essa Rodovia é fundamental para o transporte da produção agrícola do município de Moita Bonita”, disse, ressaltando que “uma estrada em boas condições gera melhoria significativa para as comunidades e comércio de todo o entorno. Além da segurança, garante-se o escoamento de mercadoria, impulsiona o turismo, gera emprego e renda, sem contar com o desenvolvimento econômico e social”.

A obra é de responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) e tem a Torre Empreendimentos Rural e Construções LTDA como empresa contratada para execução dos serviços. “Já que o governo se utiliza do programa Pró-Rodovias para a realização dessa obra, venho requerer celeridade na conclusão dos serviços iniciados”, destacou a deputada.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça