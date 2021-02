GM de General Maynard detém assaltante em flagrante e recupera celular

04/02/21 - 13:36:13

Na manhã desta quinta-feira (04) o Secretário Municipal de General Maynard SGT Batista, passava pela praça dos quiosques com destino ao trabalho em General com a viatura caracterizada da Guarda Municipal, momento que visualizou um suspeito correndo com uma gaiola na mão em direção a avenida Humberto Gomes.

Em ato contínuo iniciou-se uma perseguição, vindo a interceptar o suspeito nas proximidades do Estádio Municipal, momento qual o autor confirmou que havia roubado o aparelho celular da vítima no conjunto Cemitério em Rosário, informou ainda que seguiu a vítima para agir em local menos movimentado!

O autor foi identificado como José Igor dos Santos, 24 anos morador da vila de Garção, natural da mussuca em Laranjeiras, está morando em Rosário atualmente. O autor, aparelho recuperado e a vítima foram conduzidos para delegacia de polícia civil de Rosário para as medidas cabíveis.

Ocorrência contou com apoio da equipe Delta composta pelos GMs General Maynard Jorge, Edivaldo, Débora e Israel.

Fonte e foto assessoria