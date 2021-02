MANTIDO O SERVIÇO DE ALERTA PARA INFORMAR E ORIENTAR SOBRE A PANDEMIA

04/02/21 - 09:46:00

De modo a facilitar o repasse de informações oficiais sobre a situação da capital no enfrentamento à pandemia do coronavírus à população, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém ativo o serviço de envio de mensagens SMS.

Até o momento, 50.602 aracajuanos estão cadastrados e recebem informações, em formato de mensagens de texto, referentes tanto à pandemia quanto a possíveis transtornos ocasionados pelos fenômenos da natureza, como alertas relacionados à previsão de chuva.

Para receber as informações, o cidadão deve cadastrar-se enviando uma mensagem sms com o seu CEP para o número 40199. Além de informar, o serviço reforça o alerta para a necessidade de toda a população continuar mantendo as medidas de biossegurança.

De acordo com o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando de Almeida, essa é uma forma de ajudar a população a compreender o que está acontecendo no seu bairro, “incentivando as pessoas a se prevenirem, usarem máscaras e manterem-se higienizadas, para que o número de casos não tenha um aumento significativo”, diz o secretário.

Ofertado de forma gratuita, o serviço permite o cadastramento de mais de um CEP por telefone. É justamente por meio desse dado que a Semdec consegue enviar informações que dizem respeito exatamente ao bairro em que o aracajuano mora, possibilitando que ele acompanhe de perto o número de infectados e óbitos em sua região. Assim, as informações são personalizadas, dependendo da localidade cadastrada no serviço.

“Os alertas são emitidos para que a população aumente seu estado de observação, permitindo que eles estejam preparados para os desafios impostos pela pandemia. Como para acessar o serviço é necessário informar o CEP, as informações específicas criam essa noção de que o vírus está por perto e de que é preciso se proteger”, aponta o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

