PREFEITURA CANCELA PONTO FACULTATIVO DO CARNAVAL PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES

04/02/21 - 15:05:57

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta quinta-feira, 4, que não haverá ponto facultativo durante o Carnaval deste ano, em Aracaju. A medida será adotada pela administração municipal em conformidade com o Governo do Estado, com o intuito de evitar aglomerações diante da pandemia do novo coronavírus, segundo informou o gestor da capital, após reunião do Comitê-Técnico Científico e de Atividades Especiais, da qual participou ao lado do governador Belivaldo Chagas. Edvaldo também afirmou que a Prefeitura ampliará as fiscalizações na cidade para garantir o cumprimento dos decretos.

“Concordamos plenamente em suspender o ponto facultativo do Carnaval, porque entendemos que, se não haverá comemorações, então não faz sentido que haja ponto facultativo. Essa discussão já vinha sendo levantada em reuniões com a Frente Nacional de Prefeitos, quando defendemos que os gestores municipais adotassem essa medida e, agora, com a maioria dos governadores tomando a decisão, ela será sustentada. Então, a ideia é que realmente não tenha ponto facultativo, para que a gente possa evitar aglomerações e, ao mesmo tempo, aquecer a economia tão prejudicada em virtude da pandemia”, destacou o prefeito.

Edvaldo também reforçou que os órgãos fiscalizadores da Prefeitura atuarão de maneira rigorosa nos próximos dias. “Com a suspensão do ponto facultativo, atuaremos com ainda mais efetividade para evitar aglomerações e assegurar que a população cumpra com o que será estabelecido nos decretos estadual e municipal. Continuaremos combatendo a propagação do coronavírus e, por isso, ampliaremos a fiscalização na cidade para evitar que ocorram aglomerações”, reforçou.

Redução de público em eventos

Além de rigorosa fiscalização em todo o estado, o decreto estadual estabelece que, entre os dias 11 e 21 de fevereiro, haverá redução em 50% da capacidade de participantes nos eventos sociais. Neste dias, em espaços fechados, o limite máximo permitido cairá de 100 para 50 pessoas e, em locais abertos, de 150 para 75. No período também estará proibido qualquer tipo de evento carnavalesco. Aracaju seguirá as mesmas regras.

“De imediato, a decisão que tomamos é essa. Vamos ter uma força-tarefa atuando em todo o estado de Sergipe para que a gente evite aglomerações de pessoas. Sobre o ponto facultativo, estamos nos somando aos 21 Estados que já manifestaram que não terão. Então, aqui, nos dias 15, 16 e 17 não teremos ponto facultativo na rede pública estadual. Funcionaremos normalmente”, declarou o governador Belivaldo Chagas.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA