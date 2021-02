PREFEITURA DISPONIBILIZA PESQUISA DE PREÇOS DO GÁS DE COZINHA EM ARACAJU

04/02/21 - 15:53:42

Para oferecer uma referência de preços aos consumidores e monitorar o mercado, a Prefeitura de Aracaju divulga mais uma pesquisa de preço do gás de cozinha, na capital. O trabalho desenvolvido pelo Programa Municipal da Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão vinculado a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou a coleta de dados em 25 estabelecimentos comerciais, entre esta terça e quarta-feira, dias 2 e 3.

“Além de proporcionar o monitoramento de mercado, a pesquisa visa incentivar o consumo consciente e estimular que o consumidor realize pesquisa prévia à aquisição de produtos ou contratação de serviços”, salienta o coordenador do órgão de proteção ao consumidor, Igor Lopes.

De acordo com o levantamento, o menor valor encontrado para o gás de cozinha foi de R$80 para pagamento à vista e R$83 para pagamento no crédito. Da mesma forma, foi possível observar que o maior valor cobrado para esse item, na capital, foi R$85,00 à vista e R$90,00 para o pagamento no cartão.

O coordenador do Procon Aracaju informa que há possibilidade de cobranças adicionais. “É possível também esclarecer aos consumidores que esses preços podem sofrer variações referentes a possível cobrança de taxa de entrega, inclusive com diferenciação a partir do bairro em que o consumidor resida”, destaca Igor.

A pesquisa disponibilizada no site da Prefeitura e no site do órgão, procon.aracaju.se.gov.br, possibilita a identificação dos locais onde os preços foram obtidos, com os respectivos endereços.

Porém, caso haja necessidade de esclarecer dúvidas ou registrar denúncias, o consumidor pode entrar em contato através do SAC 151 ou do número telefônico 3179-6040, que funcionam em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Confira a pesquisa aqui.