Senar/SE realiza treinamento de segurança na aplicação de agrotóxicos

04/02/21 - 14:35:07

O uso dos equipamentos de segurança e a aplicação correta dos agrotóxicos foram os principais temas discutidos durante o treinamento realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE , no município de Laranjeiras, finalizado na quarta-feira, 3.

O treinamento segurança e aplicação de agrotóxicos tem carga horária de 20 horas. A instrutora Nair Regina destaca que o objetivo do curso foi a capacitação dos trabalhadores com relação à segurança com os agrotóxicos.

“No início do curso, trabalhamos a conscientização, depois os fatores que influenciam na aplicação (tempo, solo, umidade, regulagem dos equipamentos), apresentamos todos os equipamentos e a importância de cada um, primeiros sintomas de intoxicação, primeiros socorros, como vestir e tirar corretamente o EPI e as questões ambientais. Se eu faço a aplicação errada estou me intoxicando, quem trabalha comigo e o ambiente onde resido”, afirma Nair.

A instrutora Nair ainda enfatizou a importância de manusear os equipamentos corretamente para prevenir doenças. “Durante o curso também abordamos quais as doenças agudas e crônicas. Os meninos da preparação da calda eles trabalham com alta concentração e podem ter alguma reação na hora da manipulação e ter um problema no momento e quem está aplicando pode ter problemas futuro. Então, enfatizamos muito essa questão da conscientização do uso correto dos equipamentos para também prevenir doenças”, pontua.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas