Servidores públicos já podem antecipar 13º salário de 2021 pelo Banese

04/02/21 - 06:36:41

Linha de crédito traz condições especiais e pode ser contratada pelos canais digitais ou nas agências

O Banese está disponibilizando a antecipação de até 80% do 13º salário de 2021 para servidores públicos estaduais ativos, inativos, comissionados e pensionistas. A linha de crédito já pode ser contratada desde esta quarta-feira (03/02).

“Essa operação de crédito antecipa até 80% do valor referente ao décimo terceiro de 2021 que o servidor terá a receber conforme calendário de pagamento divulgado pelo Governo do estado, portanto é mais uma solução que o Banese oferece para o seu cliente servidor estadual”, explica Bruno Goveia, superintendente de produtos de crédito e serviços bancários do banco.

A operação pode ser contratada pelos canais digitais do Banese – aplicativo e internet banking, terminais de autoatendimento, além das agências do banco espalhadas em todo o estado.

Segundo Goveia, os servidores estaduais que não recebem pelo Banese, podem fazer o agendamento do atendimento ou ir diretamente a uma agência do banco para obterem informações de como ter acesso à antecipação. A linha de crédito é sujeita à análise e conta com condições especiais, como a taxa de juros de 0,99% ao mês.