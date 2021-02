ACESE ACHA ACERTADA DECISÃO DE SUSPENDER PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL

05/02/21 - 18:51:58

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), Marco Pinheiro, , considerou acertada a decisão do governado Belivaldo Chagas (PSD), de suspender o ponto facultativo para o carnaval deste ano. Segundo ele, a medida foi importante por demonstrar preocupação com a preservação de empregos e também de vidas. Com isso, os dias 15 a 17 deste mês serão de atividade normal para todos os setores do Poder Executivo.

– O governador adotou o que outros Estados estão também estão fazendo. É uma medida que privilegia a saúde pública, mas que também não fecha a nossa economia. É benéfica para o segmento empresarial, principalmente na área de comércio e de serviços, analisou.

O presidente lembrou que existem setores que, se fosse feriado ou ponto facultativo, poderiam ser contemplados com um maior público. Contudo, ele acredita que, no final, o que deve prevalecer é o interesse maior pela saúde pública e pelo não fechamento da economia. “É a grande preocupação nesse momento”, afirmou.

O presidente destacou ainda a importância de todos fazerem a sua parte no combate ao coronavírus, para que as atividades continuem acontecendo normalmente, contribuindo assim para a recuperação dos empregos e a manutenção dos negócios.

– É essencial que a população respeite as normas de higiene, usando a máscara e passando álcool nas mãos sempre que entrar em um estabelecimento. Assim, manteremos a recuperação econômica como está acontecendo, finalizou Pinheiro.