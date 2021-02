Belivaldo diz que seu foco é vencer a Covid, pressa na vacinação de todos, redução de crimes e salário no mês

05/02/21 - 16:29:33

O governador Belivaldo Chagas (PSD), em entrevista nesta sexta-feira (05), ao radialista George Magalhães, em Carmópolis disse que o seu foco principal “é vencer a pandemia e todos os esforços estão sendo feitos para isso, mas, graças a Deus, Sergipe segue avançando em vários setores”.



Sobre o enfrentamento ao novo coronavírus, Belivaldo Chagas deixou clara a necessidade de que as pessoas mantenham as restrições sanitárias, durante este período referente ao carnaval, e adiantou que sua pressa é conseguir vacinar a todos o mais rápido possível.



Na entrevista, Belivaldo disse que comemorou também a divulgação de dados que mostram a redução da criminalidade em Sergipe, “fruto com certeza dos nossos investimentos na Segurança Pública. Sabemos da necessidade de convocar mais policiais penais, policiais militares, civis, bombeiros, dentre outros, e estaremos fazendo isso assim que as nossas finanças permitirem. Não adianta querer chamar todo mundo e depois não conseguir pagar, desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal”.



Segundo Belivaldo, “com este equilíbrio que temos hoje nas contas públicas, vamos conseguir voltar a pagar dentro do mês todos os servidores públicos estaduais já em fevereiro e estamos resolvendo outro problema de Sergipe, que são as rodovias. O que demonstra que retomamos a nossa capacidade de investir mais e melhor no nosso estado”!