Capitão Samuel cobra reposição salarial da inflação do período de 2013 a 2020

05/02/21 - 09:32:27

Na manhã desta quinta-feira, dia 04, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) cobrou no plenário da ALESE (Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe), bem como em programas de rádio, a reposição salarial da inflação no período de 2013 a 2020 para os servidores públicos estaduais, que estão há mais de 8 anos sem este direito que é assegurado por lei. Lembrando que o acumulado da inflação no período citado foi de 44,81%.

O parlamentar apelou para que o governador Belivaldo Chagas comece a discutir com as classes dos servidores do executivo, para possibilitar algum reajuste nos salários, que durante todo esse tempo sem qualquer reposição, tem sido corroído pela inflação.

Ressaltou ainda que é necessário essa abertura de diálogo com os servidores estaduais, visto que o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, tiveram durante este período a reposição inflacionária.

“É absurdo que do mesmo cofre, que vem do mesmo dinheiro, que são os impostos pagos por todos nós, que os servidores do executivo não tenham tido essa recomposição inflacionária e sequer uma abertura de diálogo para discutir esse direito assegurado pela nossa legislação. Rogamos que seja aberto um diálogo com todos os sindicatos e associações militares para tratar desse tema. Portanto, é hora de união de todos para poder alcançar os objetivos”, disse o Capitão Samuel.

Matéria do blog Espaço Militar