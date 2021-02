FF Jorge Wilstermann é campeão da FF Libertadores

05/02/21 - 12:37:19

Foi uma temporada atípica, interrompida por uma pandemia, mas o FF Jorge Wilstermann se destacou na Série B da FF Libertadores e foi campeão na noite da última quinta-feira, 5. Em um jogo apertado e bem disputado, conquistou uma vitória por 1 a 0 em cima do FF Estudiantes. O gol do título foi marcado pelo artilheiro Júnior Souza. O jogo aconteceu no Clube de Engenharia, no bairro Coroa do Meio.

Na final, o FF Jorge Wilstermann foi formado pelo goleiro Cléber, Luizão, Bruno, Guilherme Pirikito, Juliano Azuma, Rouvinho, Jorge Binho, Júnior Souza, Dall Cortez e Felipe Martins. Gabriel Mendonça foi desfalque na final, mas também teve sua parcela de contribuição na grande campanha. O técnico foi o Matheus Rouver.

Trajetória

O FF Jorge Wilstermann se classificou para as quartas de final em 5º lugar geral após uma temporada de altos e baixos. Desacreditado por todos, os guerreiros do Jorge tiveram que duelar contra o FF Once Caldas com jogador de linha no gol, após o goleiro Cléber tomar o terceiro amarelo e desfalcar a equipe. O time foi bravo e conseguiu passar de fase vencendo por 3 a 1.

Na semifinal, o FF Jorge Wilstermann enfrentou o favorito FF Millonarios, que tinha se classificado direto para a semifinal com a melhor campanha da primeira fase. No primeiro jogo, empate em 1 a 1. Na partida de volta, mais uma superação do Jorge e vitória avassaladora por 4 a 1. Estava garantido o acesso e a vaga na grande final contra o FF Estudiantes.

Por Felipe Martins

Foto assessoria