Fortalecimento da Agricultura Familiar é tema de audiência na próxima segunda-feira

05/02/21 - 11:44:19

Evento é promovido em parceria da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e o deputado estadual Zezinho Sobral

A Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e o deputado estadual Zezinho Sobral realizam na próxima segunda-feira, dia 08, às 9 horas, ‘Audiência Pública sobre o fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)’. O encontro, que acontecerá de forma mista, acontecerá no Parque de Exposições João Cleophas e será transmitido pelas redes sociais do parlamentar e da federação. A audiência contará com a presença de representantes das Secretarias de Estado da Agricultura, Educação e Inclusão, gestores municipais, membros de cooperativas e associações de agricultura familiar, Sebrae e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que conversarão sobre as perspectivas e os avanços para os chamamentos públicos e a aplicabilidade do PAA.

“O PAA garante não só a alimentação de famílias carentes, como também o desenvolvimento econômico da agricultura familiar do Estado, que conta com cerca de 100 mil cadastros no Ministério da Agricultura. Através dele, é possível que os municípios comprem alimentos dos produtores cadastrados da agricultura familiar. Dessa forma, os produtores terão a garantia de venda e comercialização dos produtos com preço justo e pagamento seguro. A audiência será uma forma de aprimorar o debate e construir ações de fortalecimento”, sinaliza o deputado Zezinho Sobral.

Em 2020, segundo dados da Conab, cerca de 1.400 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar foram doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social em Sergipe. A Conab destinou ao estado R$ 3,3 milhões para atendimento de 15 propostas do PAA, na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS). Em agosto de 2020, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), assinou um Termo de Cooperação com 69 municípios que serão beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O programa visa aplicar mais de R$ 3 milhões na compra de produtos da agricultura familiar e doação simultânea a entidades que prestam assistência social.

“Esta audiência será essencial para que os municípios, a federação e os gestores compreendam a importância do PAA e das modalidades porque, dessa forma, o agricultor familiar qualifica a produção para atender todas as exigências do mercado, buscando novos canais de escoamento do que é produzido”, afirmou Ivan Sobral, presidente da Faese.

SERVIÇO

O quê? Audiência Pública sobre o fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Quando? Segunda-feira, dia 08 de fevereiro de 2021

Horário? Às 9 horas

Local? Parque de Exposições João Cleophas, rua Alagoas, nº 1600, bairro José Conrado de Araújo, Aracaju.

Transmissão pelo Instagram @zezinhosobralsergipe e Fanpage facebook.com/zezinhosobralse

Observação: O evento seguirá todos os protocolos preventivos para enfrentamento do coronavírus. E o uso de máscara é obrigatório.

