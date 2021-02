POLÍCIA DESATIVA BASE DE TRÁFICO DROGAS E APREENDE 270 KG DE COCAÍNA E MACONHA

05/02/21 - 09:23:32

O Departamento de Narcóticos (Denarc) apreendeu mais de 90kg de cocaína e 180 kg de maconha após investigações iniciadas há dois meses. A ação policial, que contou com o apoio da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM), foi resultado de informações recebidas pelo Disque-Denúncia (181). A apreensão ocorreu nessa quarta-feira, 3, no loteamento Jardim Mariana, em Nossa Senhora do Socorro. As investigações também contaram com o apoio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc).

De acordo com as informações policiais, os investigadores descobriram a existência de uma base, na Grande Aracaju, responsável por recepcionar grandes quantidades de narcóticos e realizar a distribuição e venda a traficantes locais.

Na residência suspeita, foram encontrados uma grande quantidade de cocaína e maconha, quatro balanças digitais, anotações com contabilidade do tráfico, além de instruções sobre como fazer o refino dos entorpecentes, material para embalagem e outros produtos que serão periciados.

Na base do tráfico de drogas localizada pela Polícia Civil, foram presos em flagrante o casal Cleyson Santos da Silva, 23 anos, e sua companheira, Tainara Santos da Silva, 21, suspeitos de serem responsáveis pela logística da distribuição do entorpecente.

Cleyson responde processo criminal por roubo majorado. Na sede do Denarc, os investigados Cleyson e Tainara foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos tiveram a prisão preventiva pedida pela autoridade policial.

Os suspeitos estão sendo encaminhados ao Poder Judiciário para fins de audiência de custódia, na qual se decidirá se ficarão presos ou responderão em liberdade.

Fonte: SSP