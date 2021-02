POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM QUE DESVIAVA CARGAS E TRANSPORTAVA DROGAS

05/02/21 - 06:56:25

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) realizavam diligências para verificar denúncias sobre roubo de cargas e tráfico de drogas em Aracaju/SE. Na ação, foi abordado Wedson dos Santos Melo, 45. Com ele, os policiais encontraram cerca de trezentos gramas de maconha, além de balança de precisão. Havia com ele, também, munições de calibre .38.

Foi descoberto que Wedson desviou uma carga de madeira oriunda do estado do Pará. A encomenda saiu de Belém e tinha como destino a cidade de Apicoara/CE, mas ele não realizou a entrega. Em vez disso, o criminoso levou a carga para duas madeireiras localizadas na Bahia, nas cidades de Nova Soure e Paripiranga. Toda a carga de madeira foi recuperada nos locais onde estavam armazenadas.

Wedson já foi preso em outras oportunidades por crimes da mesma natureza, e costumava cometer os delitos de forma rotineira, desviando cargas que lhe eram contratadas para transportar. Esta prisão demonstra mais uma vez o comprometimento da Polícia Civil a partir da colaboração da sociedade através do Disque-Denúncia 181.

Fonte e foto assessoria