PRESIDENTE DO TCE FAZ VISITA INSTITUCIONAL AO NOVO PRESIDENTE DO TJ/SE

05/02/21 - 15:22:03

​O conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), foi recebido nesta sexta-feira, 5, pelo desembargador Edson Ulisses de Melo, que assumiu a presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) no início deste mês. Em meio à visita, o conselheiro entregou ao desembargador a medalha comemorativa do Jubileu de Ouro do TCE/SE.

“Foi uma visita com dois propósitos principais: entregar a medalha alusiva ao nosso cinquentenário, mas também cumprimentar o Dr. Edson Ulisses pela sua recente posse como presidente do Tribunal de Justiça, uma instituição parceira do TCE e que muito orgulha os sergipanos”, destacou o conselheiro-presidente.

Já o desembargador se disse honrado com a homenagem e agradeceu a visita: “É uma satisfação grande recebê-lo no início da minha gestão, uma pessoa já experiente e que para o Tribunal de Justiça é motivo de orgulho”, comentou.

Devido à pandemia da Covid-19, os 50 anos do TCE foram celebrados de forma virtual, ao final do ano passado, com a entrega das medalhas comemorativas sendo feita posteriormente, em ocasiões especificas. A comenda foi entregue a servidores, membros e personalidades que de alguma forma estão destacados na história do Tribunal ou na vida dos sergipanos.

Por DICOM/TCE