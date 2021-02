Senador Alessandro Vieira pede rapidez dos projetos do retorno do Auxílio Emergencial. “Não há motivo para retardar”

05/02/21 - 12:15:50

Em seu primeiro pronunciamento como líder do Cidadania no Senado Federal, o senador Alessandro Vieira solicitou rapidez na tramitação das propostas legislativas de retomada do Auxílio Emergencial. Para o parlamentar, não há motivo real para retardar a análise e votação de projetos que tragam a reconstituição do benefício para aquelas pessoas que hoje precisam de forma tão grave.

“Existem projetos aptos a serem relatados e votados no Senado. Propostas que respeitam o teto de gastos, que cumprem limites previstos na LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal – e que dão atendimento devido ao cidadão brasileiro que precisa. O Auxílio Emergencial é absolutamente necessário”, alerta Alessandro Vieira.

O senador sergipano destacou também a urgência de análise do processo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. “O avanço dessas propostas ajudarão o Governo Federal na estabilização econômica”, afirma.

CPI da Covid

Em sua fala, o senador Alessandro Vieira reforçou a necessidade de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. O requerimento de autoria do senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) foi subscrito por cerca de 30 senadores e senadoras, e pretende apurar as ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Brasil.

“A CPI não condena previamente, não acusa ninguém de crime. Ela pede espaço e foro para apuração de fatos gravíssimos com relação ao combate à Covid no Brasil, sua prevenção e tratamento”, pontua Alessandro.

Fonte: assessoria parlamentar do senador

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado