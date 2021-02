Estado de Sergipe recebe influencers de viagens digitais de turismo

06/02/21 - 08:07:02

A Secretaria de Estado do Turismo deu as boas vindas aos influenciadores de viagens e Turismo que desembarcaram em Sergipe com o intuito de conhecer os principais atrativos do Estado e divulgar para seus seguidores. Os visitantes são os criadores de conteúdo Flávio Fusco, do canal Fui Com Fusco; Diego Costa, do blog “Drdiegoviajando”; e Paula Rocha, da página Viajando com a Mala Rosa, que juntos somam mais de 526 mil seguidores. Eles chegaram a Sergipe na quarta-feira (03) e permanecem até segunda-feira (08). Paula segue em Sergipe até o dia 11.

O instagrammer Diego Costa, ou “Drdiegoviajando”, como gosta de ser chamado, é um apaixonado por viagens que concilia sua vida como médico plantonista com a rotina de viajante. Percorrendo o mundo inteiro, ele já visitou mais de 101 países. Ele conta o que o motivou a conhecer Sergipe.

“Sempre passei por Aracaju, mas nunca pensei em parar para visitar. Na pandemia, tive tempo para pensar que aqui haveria muitas coisas bonitas. Vi muitas fotos do Rio São Francisco, vi que a capital é muito bem estruturada. Com isso, decidi fazer um roteiro não só por Aracaju, mas também por outros locais de Sergipe, já que é um estado pequeno, em que fica fácil fazer bate-volta. Achei bem interessante a parte do Rio São Francisco. Eu já conhecia a foz, mas nunca havia visto os cânions. Achei muito bonito, é uma das imagens mais lindas que já vi no Brasil. Vale muito a pena”, comenta Diego.

Visitando Sergipe pela segunda vez, o youtuber e instagramer Flávio Fusco conta que a experiência de retornar ao Estado foi prazerosa. “Estive em Sergipe há mais de 10 anos e agora tenho a oportunidade de voltar a trabalho. É uma responsabilidade nossa, como produtores de conteúdo, mostrar lugares que não são óbvios. Por isso, decidimos vir para Aracaju e para o Sertão sergipano, conhecendo Xingó e a Rota do Cangaço. É importante aproveitar nossa visibilidade para trazer o olhar do público até lugares no Brasil que tem belezas incríveis e que merecem ser descobertas. Já quero voltar, no mínimo, uma vez por ano, principalmente nas festas juninas”, afirma.

“Os influenciadores são importantes para a tomada de decisão dos viajantes na hora de escolher seus próximos destinos, pois relatam sobre suas próprias experiências de viagem. Além de apresentarem as belezas de Sergipe é uma oportunidade de fazer uma ação de marketing indispensável para a promoção do nosso destino”, finaliza Sales Neto.

Foto: Matheus Moura