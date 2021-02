POLÍCIA CIVIL, ATRAVÉS DO COPE, RECUPERA CARGA DE CIMENTO NO MARANHÃO

06/02/21 - 07:48:37

Nesta sexta-feira, 05, informações repassadas por policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) fizeram investigadores da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic/DRCC) e da Delegacia de São Mateus da Polícia Civil do Maranhão recuperarem uma carga de aproximadamente 380 sacos de cimento. O material estava armazenado no depósito de uma loja de materiais de construção no município de Alto Alegre do Maranhão/MA. Na ação, um empresário foi preso em flagrante por receptação qualificada.

Após a prisão de Wedson dos Santos Melo, 45, nesta quarta-feira, 03, os policiais descobriram que o criminoso havia sido contratado para transportar o cimento de São Luís/MA, devendo entregar em Belém/PA. Porém, Wedson desviou a carga e a vendeu na loja de materiais de construção. De lá, o investigado praticou o mesmo crime, desta vez com uma carga de madeira oriunda do Estado Pará.

A encomenda saiu de Belém e tinha como destino a cidade de Apicoara/CE, mas não realizou a entrega. Em vez disso, o criminoso levou a carga para duas madeireiras localizadas na Bahia, nas cidades de Nova Soure e Paripiranga. Toda a carga de madeira foi recuperada nos locais onde estavam armazenadas.

Esta prisão demonstra mais uma vez o comprometimento da Polícia Civil a partir da colaboração da sociedade através do Disque-Denúncia 181.

Fonte e foto SSP