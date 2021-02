Diretora do CDC dos EUA fará aula para Medicina do Grupo Tiradentes

07/02/21 - 07:49:45

O Grupo Tiradentes promove nesta segunda-feira, 08, às 9h, a Aula Magna que inaugura as atividades anuais dos cursos de Medicina ligados à companhia. A palestra virtual será ministrada pela infectologista americana Juliette Morgan, diretora do Escritório Nacional da América do Sul do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), em Brasília (DF). O CDC é uma agência pública de saúde ligada ao governo dos Estados Unidos e responsável pelas ações de pesquisa, monitoramento e combate às doenças em geral.

De acordo com a diretora de operações em Saúde do Grupo Tiradentes, professora Wanessa Lordêlo, a oportunidade da palestra surgiu a partir de um contato com o professor Rodolfo Prado da Silva, gerente de Programas de saúde do Grupo que já conhecia o trabalho da especialista. Ela aceitou o convite por já ter atuado no Brasil e também já conhecer o trabalho do Grupo Tiradentes.

Juliette Morgan nasceu no estado da Califórnia (EUA), mas foi criada na Argentina, onde se formou pela Faculdade de Medicina da Universidad de Buenos Aires (UBA). Ela concluiu os estudos na Marshall University School of Medicine, em West Virginia; e na Emory University School of Medicine, em Atlanta, onde desenvolveu pesquisas nas áreas de Doenças Infecciosas e Imunologia Parasital. A médica atuou em missões para o CDC em países como Moçambique, Chile, África do Sul, Azerbaijão, Espanha e Geórgia, onde lançou um Programa de Eliminação de Hepatite C, visto como modelo para o problema mundial da doença.

Antes de assumir o escritório do CDC em Brasília, Morgan ocupou o mesmo cargo em Jakarta, na Indonésia, onde prestou assistência técnica ao Ministério da Saúde local, nas áreas de vigilância de doenças, fortalecimento do sistema público de laboratório, desenvolvimento da força de trabalho pública e resposta a epidemias. Com a emergência da COVID-19 e a introdução precoce do vírus SARS CoV 2 na Indonésia, ela teve um papel essencial de liderança para a missão norte-americana no país.

Para a professora Lordêlo, a médica americana vai abrilhantar o evento porque traz um tema muito relevante na situação atual de pandemia: a atuação e as perspectivas do CDC na América Latina. “Ela desenvolverá uma estratégia global de segurança sanitária para a região e coordenará as atividades globais de segurança sanitária. O CDC é uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Daí a relevância dessa palestra para a formação dos nossos alunos, que participarão desse momento especial”, ressaltou.

A Aula Magna marca a celebração do início das atividades do semestre letivo, integrando todos os alunos dos cursos de medicina do Grupo em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Ela pode ser assistida ao vivo e ficará disponível pelo canal do Grupo Tiradentes no YouTube.

