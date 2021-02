Prefeitura vacina profissionais que trabalham em Unidades Básicas de Saúde

07/02/21 - 07:55:48

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dá continuidade, neste sábado, 6, ao Plano Municipal de Vacinação, com a aplicação da primeira dose do imunizante contra a covid-19 aos profissionais da rede de Atenção Primária que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), na rede hospitalar, Projeto Aracaju pela Vida e Projeto Corujinha.

Para isso, as UBS Marx de Carvalho, José Calumby e Augusto Franco estarão abertas das 8h às 12h e das 13h às 17h. De forma previamente organizada e para evitar aglomeração, os profissionais que atuam nas UBS foram direcionados às UBS Marx de Carvalho e José Calumby. Já os que trabalham na rede Hospitalar, Projeto Aracaju pela Vida e Projeto Corujinha, à UBS Augusto Franco. Durante a semana, foram vacinados os servidores que compõem as equipes das Unidades com horário estendido, além dos profissionais da Rede de Frio.

Desde o dia 19 de janeiro, as equipes de vacinação da SMS vem realizando uma busca ativa nas unidades e instituições para vacinar profissionais de saúde. A oportunidade de vacina ofertada neste sábado é direcionada para aqueles que não estavam presentes nos momentos de visita das equipes de aplicação.

“Temos duas unidades hoje abertas: Max Carvalho e José Calumby para o atendimento dos nossos profissionais de saúde que atendem na Atenção Básica e que, neste momento, estão trabalhando. E nós temos também a unidade do Augusto Franco, onde nós chamamos o quantitativo por estabelecimento que nós já iniciamos a imunização para finalizar a vacinação do grupo de profissionais que atuam diretamente no atendimento a paciente com covid. Estaremos hoje, das 8h às 17h, nessas três unidades, realizando a vacinação desse público-alvo que é tão importante nesse momento de atendimento e acolhimento aos pacientes com covid”, destaca a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Taíse Cavalcante.

De acordo com a diretora, a vacinação contra a covid-19 está acontecendo por meio de uma campanha nominal com comprovação aos órgãos fiscalizadores e Ministério da Saúde. Por isso, apenas tomará a vacina o profissional que constar seu nome nas listas fornecidas pelo setor pessoal e validadas pelos gerentes locais.

“A unidade do Augusto Franco foi aberta para que consiga contemplar todas as pessoas que estão na lista enviada pelos seus coordenadores dos estabelecimentos de saúde, sejam públicos ou privados, para que participem dessa vacinação. Nós sabemos que os municípios não estão recebendo o percentual total do número de doses de vacina para a gente vacinar 100% de profissionais. Existe uma recomendação dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho em relação à priorização dos profissionais de saúde para, nesse primeiro momento, receber a dose de sua vacina. Nós seguimos uma lista, que é enviada pelos estabelecimentos de saúde e esse profissional só vai ser vacinado se o nome dele estiver na lista e no quantitativo de doses de vacinas inerentes para aqueles estabelecimentos”, explica Taíse Cavalcante.

Felicidade

Durante a aplicação dos imunizantes, a felicidade tomou conta dos profissionais de saúde, a exemplo de Ana Cristina Cardoso Barreto, técnica em enfermagem da UBS Santa Terezinha. Emocionada, ela conta que o sentimento, ao tomar a vacina, é de muita gratidão. “Eu já tive duas vezes (a covid-19) e espero que não só para mim, mas para todos seja essa mesma sensação de alívio”.

Ana Paula Cardoso, gerente da UBS Porto Dantas, também expressa da mesma opinião. “Ainda não tive covid e espero que não possa adquirir. Estou, agora, com uma sensação de bem-estar”.

Hisleide Andrade, agente comunitária de saúde da UBS Osvaldo de Souza, disse que essa é mais uma vitória alcançada. “Estou muito feliz e só agradeço a Deus por essa bênção que ele nos proporcionou”.

Campanha

Iniciada no dia 19 de janeiro, a campanha de vacinação contra a covid-19 de Aracaju já imunizou 9.050 pessoas entre profissionais de saúde da linha de frente de combate à pandemia, idosos institucionalizados e cuidadores dessas instituições.

A campanha está inserida no Plano de Vacinação de Aracaju, estabelecido de forma a garantir que a população tenha acesso ao imunizante com segurança, sem aglomerações, e respeitando a urgência dos grupos prioritários.

Foto André Moreira