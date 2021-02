SE: ALESSANDRO ASSEGURA AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO QUE DIAGNOSTICA A COVID-19

Nesta segunda-feira (08), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) anunciou o compromisso de ampliação do Laboratório de Biologia Molecular, onde ocorre o processamento das amostras para diagnóstico da Covid-19 em Sergipe. A unidade faz parte do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (LACEN), que, junto com o HEMOSE (Centro de Hemoterapia de Sergipe) e o SVO (Serviço de Verificação de Óbito), compõe Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH).

O anúncio foi feito durante reunião com a diretora geral da instituição, Luciana Cândida Déda Chagas de Melo. De acordo com a gestora, a ampliação do laboratório é extremamente necessária e urgente. “Temos profissionais e equipamento de primeira, mas necessitamos reformar a estrutura e a parte elétrica do laboratório. Antes da pandemia contávamos com 10 funcionários e uma média de 25 exames por mês. Hoje somos cerca de 60 funcionários executando 25 mil exames por mês”, relata a diretora.

A Fundação Parreiras Horta e suas unidades realizam serviços essenciais tanto no combate à pandemia de Covid-19, quanto no suporte de toda rede hospitalar sergipana. “A pandemia intensificou nossos olhares para o importante papel de coleta e análises dos Laboratórios Centrais. É preciso incentivos, investimentos e nosso mandato no Senado vai continuar contribuindo com o desenvolvimento da ciência”, garante Alessandro Vieira.

