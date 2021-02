Conselheiros estaduais estiveram em Ribeirópolis para orientar sobre a reorganização do Conselho

08/02/21 - 15:21:27

A “Comissão Intersetorial de Assessoramento e Supervisão de Conselhos Municipais de Saúde (CMS) e de Elaboração e Acompanhamento do Programa de Educação Permanente e de Comunicação e Informação” do Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE), representada pelo presidente Eduardo Ramos Gomes e a conselheira estadual Núbia Santana Bispo, esteve reunida com a secretária municipal de Saúde de Ribeirópolis, Irene Barboza Portela e membros da gestão e do controle social para receber orientações sobre a reorganização do Conselho Municipal de Saúde (CMS) ribeiropolitano. O encontro aconteceu nesta segunda-feira, 8 de fevereiro, no auditório da Clínica de Saúde da Família Dr. Dijaume Francisco de Lima.

“A maioria dos Conselhos Municipais estão nos pedindo ajuda para orientarmos sobre o funcionamento destes órgãos do controle social, pois em muitos municípios sergipanos, após as eleições, houve mudanças de gestores. E os membros desta Comissão do CES/SE estão indo aos territórios para auxiliar na reorganização destes conselhos. Hoje foi a vez de Ribeirópolis, a gestora de lá está muito interessada em colocar o Conselho para funcionar, porque existe muito trabalho pela frente e nós fomos dar esse suporte de assessoria”, explicou Eduardo Ramos Gomes.

Também participaram da reunião a coordenadora de Atenção Básica de Ribeirópolis, Rosaline Barreto Almeida; a provável secretária executiva do CMS, Maria José Bispo; os conselheiros municipais Nicolas Barbosa dos Santos, Leina Pina e Claudenice Jesus Mendonça, além dos técnicos do CES/SE: Gleydiomar Góis e Jorge Nascimento Júnior.

Por Gleydiomar Souza Góis

Fotos: Jorge Nascimento Júnior