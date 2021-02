CORPO DE BOMBEIROS ATENDEU 763 OCORRÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021

08/02/21 - 05:05:36

Segundo dados do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), durante o mês de janeiro de 2021, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atendeu 763 ocorrências em todo o Estado. Entre as ocorrências mais atendidas estão as de busca e salvamento (346), incêndio em vegetação (173), incêndios urbanos (56) e salvamentos realizados por guarda-vidas (48).

“Nesse período do ano registramos um grande número de ocorrências de incêndio em vegetação, por conta das altas temperaturas. Mesmo tendo ocorrido algumas chuvas em parte do mês, ainda registramos 173 ocorrências desse tipo. Além disso, registramos um número significativo de incêndios urbanos para um mês com 53 atendimentos”, afirmou a diretora operacional do CBM/SE, tenente-coronel Maria Souza.

Ela destacou ainda o número de atendimentos feitos pelos guarda-vidas nesse período. “Com o clima quente, temos mais pessoas em locais de banho, como as praias e rios. Foram 48 atendimentos realizados só nesse início do verão. A prevenção é o melhor caminho para salvar vidas”, alertou a coronel.

As ocorrências de busca e salvamento são as mais atendidas pelo Corpo de Bombeiros, que são as que envolvem controle de insetos (220), atendimento de pacientes psicossociais (43), resgate de animais (30), resgate de pessoas (24), retiradas de anel (12), entre outras. Foram realizadas ainda 102 orientações feitas pelos bombeiros por telefone.

Orientações para evitar afogamentos

Quando for entrar na água o limite é a linha da cintura;

Crianças devem estar sempre acompanhadas quando houver água por perto;

A ingestão de bebidas alcoólicas pode significar um risco à vida quando o assunto é afogamento;

Evite o uso de boias e outros objetos infláveis que trazem uma falsa sensação de segurança, podendo levar a um afastamento da margem, secar ou furar, colocando a pessoa numa situação de risco;

Obedeça as sinalizações dos guarda-vidas. Bandeiras vermelhas representam local de risco para banho;

Caso presencie um a afogamento, acione imediatamente os guarda-vidas da região ou ligue 193 (Corpo de Bombeiros). Se possível, jogue um objeto flutuante para a vítima, como uma boia ou garrafa pet, desde que não se coloque em risco, tornando-se uma possível vítima. Essa atitude poderá ajudar até a chegada do socorro especializado.

Fonte: CBM/SE