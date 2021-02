SERGIPE REGISTRA 351 NOVOS CASOS, SOBE PARA 140.623 E 2.827 MORRERAM

08/02/21 - 05:09:49

SES registra 351 novos casos de Covid-19 e mais um óbito neste domingo

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 07, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 351 casos e mais um óbito neste domingo . Em Sergipe, 140.623 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.827 morreram. Até o momento, 130.074 pacientes foram curados.

O óbito foi de uma mulher, 70 anos, de Itabaiana, com diabetes. São investigados mais oito óbitos. Ainda aguardam resultados 2.976 exames coletados.

Foram realizados 293.528 exames e 152.905 foram negativados. Estão internados 320 pacientes, sendo que no serviço público são 85 em leitos e UTI (adulto), zero na UTI neonatal/ pediatria e 90 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 175. Já nos leitos do serviço privado estão internados 58 pessoas na UTI adulta, quatro na UTI neonatal/ pediatria e 83 em leitos clínicos, totalizando 145.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu na primeira e segunda remessa 45.045 doses aos 75 municípios do estado, dessas foram aplicadas 26.393.