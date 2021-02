Deputada participa de encontro com prefeitos e compromisso com Baixo São Francisco

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) participou de um encontro promovido pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) e prefeitos recém-empossados do Baixo São Francisco. O encontro ocorreu no auditório da Codevasf, em Propriá, e teve como pauta principal a necessidade de destinação de recursos para as gestões da região. Além de Kitty, estiveram presentes os deputados estaduais do Cidadania, Georgeo Passos e Samuel Carvalho.

Na ocasião, Kitty reafirmou seu compromisso com os municípios da região, recordando que, na primeira oportunidade que teve enquanto parlamentar, destinou recursos para determinadas localidades do Baixo São Francisco e formou parceria direta com o Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (Conivales) para um futuro encaminhamento de equipamento castramóvel.

“Entendo essa região como de extrema importância para as cadeias produtiva e turística do Estado de Sergipe, além de ter um povo ordeiro e que nos recebe sempre com muito entusiasmo e atenção ao nosso trabalho. Contribuo e continuarei contribuindo a partir do que estiver ao meu alcance para ver o desenvolvimento pleno destes municípios”, destacou a deputada.

Lima também celebrou o anúncio feito por Alessandro Vieira acerca da destinação de R$ 10 milhões em emendas para a Codevasf, além de mais R$ 2 milhões para levar uma carreta de exames, por meio da Conevales, para atender as demandas por exames da região. “É de suma importância esse tipo de ação desenvolvida aqui. A gente não quer ficar em gabinete. A gente quer sair, encontrar e escutar as demandas da população sergipana. Essa proximidade é o que faz e fará a diferença na política sergipana”, completou.

Fonte e foto assessoria