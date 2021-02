Enchendo o tempo enquanto aguarda 2022

08/02/21 - 08:24:30

Por Adiberto de Souza *

Sem muito o que fazer neste ano sem eleições, muitos políticos gastam o tempo procurando um fato novo para ocupar espaços na mídia e, naturalmente, se manter “vivo” junto ao eleitorado. Eles sabem que ficar longe da imprensa até quando começarem pra valer as articulações políticas visando a formação das chapas, significa perder terreno na hora de a onça beber água. Essa conjunção de marasmo político e vontade de aparecer, estimula o “plantio” de “notícias”, geralmente com o intuito de desgastar os adversários e até mesmo aliados. E aí surge todo tipo fofoca. Uns alardeiam rompimentos políticos e outros denunciam impensáveis acordos por debaixo dos panos. Essa fase de mexerico políticos, de disse me disse, vai perdurar até o próximo ano, quando se iniciam pra valer as articulações de bastidores com vistas às eleições gerais. Portanto, não se deve dar muita atenção para tudo que se diz sobre a formação dos times que disputarão o pleito de 2022, pois muita coisa não passa de intriga da oposição. E da situação também. Misericórdia!

Haddad em Sergipe

O deputado federal João Daniel (PT) informou que o ex-presidenciável petista Fernando Haddad fará visita aos estados brasileiros e o PT deseja recebê-lo em Sergipe. Haddad está sendo orientado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a discutir política e as eleições de 2022 durante essas visitas, que começam neste mês e devem terminar em março ou abril. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Agricultura em debate

Será nesta segunda-feira, a Audiência Pública sobre o fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de Alimentos. Organizado pelo deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) e a Federação Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe, o evento discutirá as perspectivas e os avanços para os chamamentos públicos e a aplicabilidade do Programa de Aquisição de Alimentos. O encontro acontecerá, de forma mista, no Parque de Exposições João Cleophas, em Aracaju, e terá a transmissão pelas redes sociais do deputado e da federação ( https://www.instagram.com/zezinhosobralsergipe/?hl=pt e https://www.instagram.com/sistemafaesesenar/?hl=pt ). Prestigie!

Cadê o auxílio

A depender da maioria dos congressistas, o auxílio emergencial será reeditado o quanto antes para socorrer os brasileiros em condição de miserabilidade. Segundo o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), o retorno do benefício federal será de grande importância pra retomada da economia. “Milhões de brasileiros poderão aliviar o sofrimento pelo qual estão passando. No que depender da Câmara dos Deputados, faremos nossa parte”, promete. Então, tá!

Direção perigosa

Mais de 19% dos motoristas das capitais usam o celular enquanto dirigem. Isso significa que de cada cinco pessoas, uma afronta a lei. Feita pelo Ministério da Saúde, a pesquisa também mostrou que as pessoas com idades entre 25 e 34 anos (25%) e com maior escolaridade (26,1%) são as que mais assumem esse comportamento de risco. Os motoristas com nível superior também são os que mais recebem multas por excesso de velocidade e que associam o consumo de bebida alcoólica e direção. Arre égua!

Ex-prefeito agoniado

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a colunista Thaís Bezerra: “Há quem jure em Itabaiana que o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) ainda não conseguiu desencarnar da administração municipal. Também pudera, o homem passou quase 30 anos ininterruptos ocupando cargos públicos. Foram cinco mandatos como vereador e outros dois como prefeito. Portanto, não deve ser fácil ficar agora sem fazer nada, batendo pernas rua acima, ruas abaixo. Tomara que o prefeito Adailton Sousa (PL) encontre uma ocupação para o aliado, antes que Valmir comece a meter o bedelho nas ações da Prefeitura, pois cabeça vazia é oficina do diabo”. Danôsse!

No mundo da lua

Pesquisa constatou que 25% dos consultados – um em cada quatro – ignoram que pagam impostos no seu dia a dia, contra 73% que sabem estar pagando algum tipo de imposto. Segundo a consulta feita pela Fecomércio (RJ), dentre os 73% que afirmam pagar algum tipo de imposto, 69% destacaram tributos municipais, como IPTU e taxas de iluminação e de lixo; 54% citaram impostos indiretos sobre serviços e produtos; 39% salientaram impostos estaduais; e 17% lembraram dos impostos federais, como o Imposto de Renda. Marminino!

Pagando promessas

Desde as posses dos novos prefeitos e vereadores de Sergipe que as encruzilhadas recebem banquetes para os orixás. Os pais de santos estão fazendo até horas extras para atender aos políticos, que não economizam na confecção dos despachos: são bodes, galos, galinhas, charutos, farofa à vontade e muita cachaça barata. Tudo para agradecer pela vitória nas urnas e a posse para um bem pago mandato de quatro anos. Em Aracaju, uma das encruzilhadas mais procuradas para arriar os despachos fica na Coroa do Meio, zona sul da cidade. Saravá, meu Pai!

Revolta do mar

Todos os anos o mar cobra com juros e correção seu espaço, que em Sergipe tem sido invadido pela construção civil. O Atlântico já puniu a ganância imobiliária na Barra dos Coqueiros, Orla de Atalaia e na praia do Saco, em Estância, porém o homem insiste em destruir dunas para edificar confortáveis casas de veraneio. Muitos ganharam, e ainda ganham, milhões com esse crime ecológico. Convenientemente, o poder público fecha os olhos para a especulação imobiliária, contudo, o mar não faz acordos e, de quando em vez, retoma os espaços que lhe tomaram criminosamente. Bem feito!

Apressado come cru

Assessores e amigos do deputado federal Valdevan Noventa (PL) têm feito um barulho dos diabos sobre a hipótese de ele se candidatar a senador em 2022. Alguém precisa dizer a essa turma que, antes de projetar um voo mais alto, o parlamentar precisa primeiro se livrar do processo que o acusa de comprar votos e de outras cositas más nas eleições de 2018. Por causa dessas acusações, Valdevan já andou dando com os costados na penitenciária e usando por um bom tempo uma incomoda tornozeleira eletrônica. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta de Sergipe, em 1º de maio de 1958.

* É editor do Portal Destaquenotícias