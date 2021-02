Enem Digital: Sergipe é o 3º Estado com maior número de presença no país

08/02/21 - 11:51:18

Apesar do número de ausentes em todo o país, Enem Digital em Sergipe foi marcado por tranquilidade

O último dia de aplicação do Enem Digital, realizada no domingo, 7, foi marcado por bastante tranquilidade. Em Sergipe, ao todo, foram 19 locais de provas, todos em Aracaju. Estavam inscritos 1.314 candidatos, sendo que 39,1% compareceram no primeiro dia, e 34,8% no segundo. Mesmo com a grande quantidade de ausências, o que ocorreu em todo o Brasil, o Estado obteve a menor abstenção do Nordeste. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), instituição responsável pela aplicação das provas, o país teve uma abstenção de 71,3%.

Os estudantes fizeram as provas em computadores, conforme especificações do MEC, e em Sergipe não foi registrada nenhuma intercorrência ou falha técnica que prejudicasse os candidatos.

A coordenadora do Curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc), Gisele Pádua, lembra que os candidatos que não puderam participar do Enem Digital por conta de alguma doença infectocontagiosa, ou até mesmo por problemas logísticos, podem, a partir desta segunda-feira, 8, solicitar a reaplicação das provas, por meio da “Página do Participante”. O prazo para a solicitação vai até o dia 12 de fevereiro. Ela destaca ainda que é preciso anexar à solicitação um atestado médico ou resultado do exame, no caso de covid-19. Os resultados do deferimento ou indeferimento da reaplicação serão divulgados no dia 15. Todo mundo que perdeu o Enem Digital e que se enquadra nos quesitos da reaplicação fará a prova impressa nos dias 23 e 24 de fevereiro.

“É importante ressaltar que Sergipe teve um bom desempenho. No Brasil inteiro o nível de abstenção foi altíssimo, e Sergipe seguiu a mesma tendência. Mas temos como positivo o fato de que, em níveis percentuais, fomos o terceiro Estado do país a ter o maior número de presenças. A gente pede que os alunos não desistam dos sonhos”, disse Gisele Pádua.

Enem 2020

O Enem 2020 teve início no dia 17 de janeiro deste ano, com as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, além da Redação, cujo tema foi “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”. No domingo seguinte, 24, foi a vez das questões de Ciências da Natureza e Matemática. Para essas provas impressas, em Sergipe, foram inscritos 87.502 candidatos, 12.720 dos quais são estudantes da rede estadual.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) prestou todo o apoio aos estudantes, disponibilizando uma frota de 270 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans, para transportar mais de 4.500 alunos distribuídos em quase todos os municípios do Estado. Uma equipe do Curso Pré-Universitário da Seduc esteve nos principais locais de prova para entregar máscaras e oferecer uma mensagem de incentivo aos alunos.

Já nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro foi a vez das provas em formato digital, seguindo as mesmas áreas do conhecimento. O tema da redação foi “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”.

O Enem digital foi realizado como projeto-piloto em 104 cidades brasileiras, e nos próximos cinco anos será ampliado. De acordo com Gisele Pádua, coordenadora do Pré-Universitário, é importante conhecer o formato de prova online que promete ser o futuro das avaliações de inserção para o Ensino Superior, visto que o Ministério da Educação (MEC) pretende aplicar a prova totalmente online até 2026.

Assessoria de Comunicação da SEDUC