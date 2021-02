FÁBIO HENRIQUE LIBERA MAIS DE R$ 3 MILHÕES PARA MUNICÍPIOS SERGIPANOS

08/02/21 - 15:48:58

Mais cinco municípios sergipanos foram contemplados com emendas do deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE). Na manhã dessa segunda-feira (8), foram assinados os convênios de quase R$ 3 milhões para obras de infraestrutura em Areia Branca, Canindé de São Francisco, Capela, Frei Paulo e Malhador. As obras serão executadas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCs, e devem ter início no mês de março.

“O deputado federal tem que se preocupar em produzir leis e votar a favor da população, mas também faz parte da atuação do deputado trazer recursos para os municípios sergipanos para atender, mudar e transformar a vida das pessoas. Esse é o nosso papel e o nosso trabalho: votar sempre a favor do povo e buscar recursos para atender os municípios do nosso estado”, defendeu o deputado Fábio Henrique.

A prefeita Silvany Mamlak, de Capela, destacou que o seu município tem 43 povoados com uma zona extensa de estradas vicinais. Para ela, as obras irão trazer comodidade e segurança às pessoas do campo e às que trafegam no município. Já o prefeito Weldo Mariano, de Canindé, fez questão de agradecer ao deputado Fábio Henrique pelo olhar diferenciado para com o município, de quem busca fazer o bem ao povo de Canindé de São Francisco.

O superintendente da DNOCS, Luciano Goes, explicou que foi assinado o acordo operacional com os municípios para execução de obras com emenda do deputado federal Fábio Henrique. “A partir de agora nós damos a ordem de serviço para empresa ganhadora para iniciar a execução dos serviços. Que já começará no próximo mês”, informou o superintendente.

O prefeito Alan de Agripino, de Areia Branca, disse que: “Fábio Henrique tem ajudado muito Areia Branca, esse não é o primeiro recurso destinado por ele. Será muito importante para nosso município, que tem uma produção agrícola grande”. Anderson das Canas, prefeito de Frei Paulo, destacou que se trata de obras de extrema importância para o homem do campo que precisa de boas estradas por causa da grande produção de grãos.

Por Henrique Matos