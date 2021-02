INEP DIVULGA CADERNOS DE PROVA DO SEGUNDO DIA DO ENEM DIGITAL

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os cadernos de prova aplicados domingo (7) no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 digital. As provas podem ser baixadas na íntegra no portal do Inep. O gabarito oficial será divulgado na quarta-feira (10).

No site, além dos cadernos de prova do Enem digital, estão disponíveis as provas e os gabaritos do Enem impresso, aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro.

As provas do Enem digital começaram a ser aplicadas no dia 31 de janeiro, quando os participantes responderam as questões de linguagens, ciências humanas e fizeram a redação. Neste domingo, resolveram as questões de matemática e ciências da natureza.

Esta é a primeira vez que o Enem é realizado no formato digital, de forma piloto. Ao todo, 93 mil participantes se inscreveram na modalidade. No primeiro dia de prova, 29,7 mil compareceram. A intenção é que o exame seja 100% digital até 2026.

A versão impressa do Enem 2020 foi aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro. Cerca de 2,5 milhões de estudantes fizeram as provas, o que corresponde a menos da metade dos inscritos.

da Agência Brasil